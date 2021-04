El ídolo azul reveló las dos grandes deudas de su carrera

Johnny Herrera vive sus primeras horas como “ex jugador”. Durante la tarde de este martes, en conversación con el programa “TNT Data Sports” de la homónima cadena deportiva, el arquero anunció su retiro del fútbol luego de 21 años de carrera. “Ya está tomada, ultrapensada, así que estamos ok. Me retiro del fútbol, lo he pensado mucho, desde que salí de la U tenía ganas de no seguir jugando“, dijo.

Ya más en frío, este miércoles dialogó con Deportes en Agricultura y si bien tuvo una brillante carrera que incluyó 13 títulos con Universidad de Chile y dos con la Selección Chilena, el angolino reveló cuáles fueron las dos grandes deudas que le quedaron por saldar tanto en lo individual como colectivo.

“En lo individual es quizás haber estado más tiempo en la Selección, sobre todo en los mejores años de mi carrera que fueron del 2009 al 2013. Quizás me hubiese gustado estar en la Selección, pero no se dio. En ese tiempo Claudio (Bravo) estaba en la Real Sociedad, pero quizás ahí hubiese podido disputar el título de igual a igual con Claudio, tener esa lucha… Estaba disputando el puesto con el arquero del Barcelona, este galló (sic) salió campeón de La Liga, la Champions y si me hubiese gustado estar en la Selección tiempo atrás”, dijo.

¿Y en lo grupal? “Haber ganado la Copa Libertadores (2012). Hasta hoy siempre me voy a recriminar por qué se nos desarmó ese equipo. Se nos fueron Eduardo Vargas y Gustavo Canales que anotaban los goles, el pilar defensivo que era Marcos González, ese era el biotipo que necesitábamos para defender… Se nos fue la mitad del equipo, eso provocó que no ganáramos la Copa Libertadores. Esa es la espina personal“, argumentó.

“Viví muchas cosas que en mi vida había solado y haber hecho tanto por el club que me vio nacer fue reconfortante. Es un orgullo, si la analizo son cosas distintas, difíciles de conseguir“, complementó el “Samurái”, quien detalló cuál fue su tarde más inspirada.

“Sería egoísta si digo que es sólo un partido o una final. Me tocó vivir muchas y son cosas que quedan de por vida. Esa tarde con O’Higgins fue una tarde mágica e inesperada, tapé tres penales y adiviné el lado de uno; pero viví otras finales muy épicas como la de Calama donde atajé penales e hice un gol. La final de la Copa Sudamericana, muchas finales y muchos partidos que los voy a llevar en mi corazón”, cerró.