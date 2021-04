Marcos Bolados tomó la palabra y respondió a los dichos de Esteban Paredes

“Estuve 10 años en Colo Colo y nunca viví algo como llegar a los golpes entre compañeros. Eso separó al plantel y después era muy tarde“. Durante la tarde del miércoles, Esteban Paredes conversó con ESPN Radio y reveló que, en medio del momento más complejo de la crisis alba el 2020, hubo serias diferencias entre integrantes del plantel que subieron de tono.

Si bien no detalló quienes fueron los protagonistas del conato, en su momento se especuló con que Julio Barroso y Pablo Mouche pelearon luego de una fuerte discusión. Hasta hoy, el hecho es un misterio.

Este jueves, en conferencia de prensa, Marcos Bolados no escondió su molestia al ser consultado por los dichos de su ex capitán. “Yo no les voy a decir nada porque no se puede decir nada y no tiene que salir nada de lo que hablamos“, dijo.

Bajo esa línea, el diestro deslizó una crítica hacia el atacante de Coquimbo Unido. “Esto es para armar conflicto y si me quieren hacer una pregunta del domingo respondo. No me dan ganas hablar de otra cosa, sólo estoy concentrado para el domingo”, cerró.