“Lo más malo que me pasó…”: ‘Tino’ Asprilla recordó insólito episodio con un DT chileno

Faustino Asprilla es un verdadero personaje del fútbol mundial y de vez en cuando sorprende con particulares historias y anécdotas. Durante la noche de este martes, en conversación ESPN Colombia, reveló un insólito episodio que vivió con un técnico chileno.

“Cuando estaba en el Atlante de México, resulta que, con el entrenador Carlos Reinoso, fuimos a jugar un partido creo que a Guadalajara… era el último partido, si nosotros perdíamos 4-0 nos sacaban de los playoffs... Cuando empezó el partido, en los 10 minutos ya íbamos perdiendo 2-0 y terminó el primer tiempo”, comenzó el ex Universidad de Chile, quien contó que el nacional les pidió a los más jóvenes del plantel hacerse expulsar para así finalizar antes el encuentro.

“Yo hablé con los pelados (jóvenes) y les dije: ‘No, no. ¿Ustedes son pendejos? Qué van a hacer eso. Caminen vamos a jugar que nosotros jugamos bien y vamos a mejorar esto’. Terminó el partido 2 a 1. No podía creer que tuviera un entrenador que mandara a los jugadores a que se hicieran expulsar“, aseveró.

Al cierre de la conversación, Asprilla tuvo un duro calificativo para el DT chileno. “Es lo más malo. Es perverso. Es lo más malo que me pasó a mí como futbolista, haber tenido a ese señor de entrenador. No le aprendí absolutamente nada. No sabe nada. Es un loco. Ese man está loco, no sabe nada“, cerró.