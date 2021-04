La insólita confesión de Florentino Pérez para justificar la Superliga de Europa

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y la polémica Superliga de Europa, explicó los reales motivos para la realización de este torneo que tiene en vilo al fútbol del Viejo Continente y ha generado rechazo transversal tanto en hinchas como la UEFA y FIFA, entidades que advirtieron con posibles sanciones.

“Se nota en que las audiencias bajan y los derechos disminuyen. Algo había que hacer. Y con la pandemia… Estamos todos arruinados. El fútbol es global, tenemos fans en todos los lugares del mundo. La televisión es el medio que debe cambiar para adaptarse a los tiempos. Había que hacer un análisis de por qué los jóvenes, de los 16 a los 24, ya no tienen interés por el fútbol. Hay muchos partidos, de poco interés… Tienen otras plataformas. El fútbol se tiene que adaptar. Entendemos que debemos cambiar algo para hacer más atractivo este deporte a nivel mundial“, expresó en diálogo con El Chiringuito.

“El atractivo es que juguemos entre los grandes, la competitividad… Yo no soy dueño del Madrid, todo lo que hago es por el bien del fútbol. El fútbol está en un momento crítico“, complementó el directivo, quien deslizó que esta competición podría tener más atractivos que la UEFA Champions League debido al calibre de los participantes.

“Lo que genera es más dinero. Un Madrid-Manchester o Barcelona-Milan… Es más atractivo que contra un equipo de los modestos que participan a la Champions. Tenemos fans en todos los lugares del mundo, se ve por las redes sociales y los seguidores. Eso es lo que da dinero. Eso viene para todos, es una pirámide. Si los de arriba no perdemos dinero fluye para todos. Pero si no se genera el dinero, no existe”, reflexionó.