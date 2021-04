Chilenos de copas: la programación de la Libertadores y Sudamericana

La Copa Libertadores y Sudamericana continuarán este miércoles y lo harán con participación de equipos chilenos.

En el marco del Grupo G del primer torneo en importancia, Unión La Calera recibirá a las 22 horas a Liga Deportiva Universitaria de Quito a las 22 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. En tanto, por la segunda competición, Huachipato visitará a San Lorenzo de Almagro a partir de las 18:15 horas.

Sin embargo, no serán los únicos nacionales que verán acción esta jornada. Revisa los encuentros a continuación.

Copa Libertadores

18 horas | La Guaira (Venezuela) vs. Atlético Mineiro (Brasil) | Eduardo Vargas

20 horas | Rentistas (Uruguay) vs. Racing Club (Argentina) | Marcelo Díaz, Gabriel Arias, Eugenio Mena

20 horas | Universitario (Perú) vs. Palmeiras (Brasil) | Benjamín Kuscevic

20 horas | América de Cali (Colombia) vs. Cerro Porteño (Paraguay) | Rodrigo Ureña

22 horas | Unión La Calera vs. Liga Deportiva Universitaria (Ecuador)

Copa Sudamericana

18:15 | San Lorenzo de Almagro (Argentina) vs. Huachipato

20:30 | Guabirá (Bolivia) vs. Independiente de Avellaneda (Argentina) | Pedro Pablo Hernández

20:30 | Montevideo City (Uruguay) vs. Bahía (Brasil) | Marcelo Allende

