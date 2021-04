Cristian Garin tuvo debut y despedida en el ATP 500 de Barcelona

Cristian Garin tuvo una breve incursión en el ATP 500 de Barcelona. Durante el mediodía de este miércoles, sucumbió ante el japonés Kei Noshikori por 6-7 (5), 6-4, 1-6 en poco más de dos horas y media de partido.

El primer set fue muy irregular y estuvo lleno de quiebres por lado. De hecho, el chileno desperdició un punto para cerrarlo y lo terminó cediendo en el tie break.

El segundo parcial fue más equilibrado y gracias a una ruptura de servicio, el nortino igualó las cosas y llevó todo a una manga definitiva. Sin embargo, en esa instancia el asiático impuso su dominio y acabó con la ilusión del nacional, quien estuvo muy errático.

Digging deep 💪@keinishikori overcomes Garin 7-6(5), 4-6, 6-1. He’ll face Rafa Nadal for a spot in the @bcnopenbs QF 🔥pic.twitter.com/2uqFaRB3eA

