Nicolás Castillo volvió a incendiar las redes sociales: cargó contra Felipe Flores

Otra vez Nicolás Castillo incendió las redes sociales. Si el sábado lo hizo con un burlesco mensaje hacia los juveniles de Colo Colo luego del 5-1 ante Ñublense, este lunes cargó contra Felipe Flores.

El delantero de Barnechea criticó al ex jugador de la UC por la situación anterior y le recordó el breve paso que este último tuvo en Macul cuando era juvenil. “Más que responderle a él que lo echaron de Colo Colo, quiero apoyar a la patrulla juvenil que se la jugó toda”, dijo.

El atacante del Club América, quien aún está inactivo tras la trombosis que lo afectó, usó Instagram y le replicó al oriundo de Quilicura. “A mi no me echaron, a ti sí. Yo me fui solito, por suerte“, sostuvo.

Instantes después, publicó otro mensaje. “Otra cosa, cuando yo escribo en contra de otros equipos es por su gente, no sus jugadores“, cerró el futbolista que alguna vez pasó por Benfica y Frosinone.