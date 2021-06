Aued valoró el logro internacional de la UC y es optimista para el sorteo: “Nosotros nos tenemos mucha fe”

Información de Nicolás Muñoz Correa

Este martes al mediodía se realizará el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la cual Universidad Católica dirá presente por primera vez en una década. Sin embargo, en el horizonte asoman verdaderas potencias continentales: Atlético Mineiro, Flamengo, Internacional de Porto Alegre y Palmeiras son algunas de ellas.

Luciano Aued, volante de los cruzados, conversó con Deportes en Agricultura y reveló su ilusión por afrontar esta etapa. “Ya en esta instancia son todos rivales de jerarquía y tienen una gran historia en la Copa, pero en este caso puede ser al revés: a lo mejor muchos de estos equipos de jerarquía no verán con buenos ojos que les toque Católica. Nosotros nos tenemos mucha fe, somos muy humildes, tenemos mucha ilusión de hacer las cosas bien y ya sea el rival que nos toque, lógicamente competir de la mejor manera e intentar seguir avanzando de fase“, dijo.

El argentino, además, enfatizó en la obligación existente por acceder a la ronda de los 16 mejores de Sudamérica, cuestión que la institución no lograba desde 2011. “Es una consecuencia del trabajo, creer en lo que veníamos haciendo e intentar romper con ese paradigma de que no se podía pasar a octavos de final. No es normal que pasen tantos años y que un club no pueda pasar de fase, pero me parece que es más del fútbol chileno que de Universidad Católica. Nosotros no éramos la excepción y por ese lado lógicamente era uno de los objetivos que veníamos buscando año tras año y se pudo lograr“, aseveró.

“Luli” también abordó los episodios de irregularidad mostrados en la etapa de Gustavo Poyet. “No hay que volverse tan locos. Es verdad que hemos tenido un poco de irregularidad, que hemos perdido algunos partidos y no nos gusta, pero estamos en este proceso de encontrar lo que queremos y aportar nosotros como equipo lo que veníamos mostrando siempre. Entender la idea de Gustavo y que él nos entienda a nosotros. En ese proceso pueden pasar esas cosas, no hay que ser tan alarmista y pesimista. Hoy estamos en los octavos de final de copa, a un punto del líder y hay un montón de cosas positivas”, manifestó.