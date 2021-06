Con Messi a la cabeza: Argentina definió la oncena para enfrentar a Chile

“El equipo está definido. Vamos a jugar con Emiliano Martínez; Juan Foyth, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Lucas Ocampos, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez”, aseveró.

“Hemos jugado prácticamente con los mismos, con jugadores de buen pie en la mitad de la cancha. Hay veces que no los tienes y hay que cambiar. No nos adaptamos a una sola cosa. Hay compañeros que no están bien para el partido de mañana y decidimos por esto que es un equipo competitivo. Lo van a hacer bien”, complementó el seleccionador trasandino.