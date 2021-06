En la U “juegan al misterio” para dilucidar al reemplazante de Rafael Dudamel

El ciclo de Rafael Dudamel ya es historia en Universidad de Chile. El venezolano cerró su ciclo de 195 días con un empate sin goles ante Palestino y el quinto peor rendimiento en la era Azul Azul, concesionaria que ya comenzó la búsqueda del nuevo técnico.

Cristián Aubert, presidente de la empresa a cargo de los destinos del cuadro universitario, se refirió a este trámite. “No es que la búsqueda de técnico empiece un día en particular. Lo normal es que siempre uno está en proceso de evaluación de técnicos y jugadores, permanentemente. No podemos darnos el lujo de esperar que algo no nos funcione para empezar a ver cómo lo solucionamos”, dijo en conversación con el programa “Círculo central” de TV+.

¿Gustavo Costas, Eduardo Domínguez y Francisco Meneghini son candidatos para asumir? El directivo fue tajante. “No. Currículum tengo ‘ene’ (sic). No se pueden imaginar la cantidad de personas que me han contactado, desde personas que uno conoce hasta personas que nunca he escuchado en mi vida. Candidatos son todos. El proceso es distinto… a mí personalmente me gustan tres“, aseveró.

“Normalmente buscamos técnicos afuera y adentro del país. No hay una decisión previa ni tenemos un prejuicio respecto de los técnicos locales o del extranjero”, complementó el timonel, quien reconoció que busca tener un equipo protagonista. “Lo que yo quiero es tener una U exitosa. Que gane campeonatos en forma frecuente, que participe en copas internacionales, que forme jugadores y los venda al extranjero“, cerró.