“Fue lo peor que me pasó en mi vida”: Pablo Guede reveló la pérdida de un familiar a causa del Covid-19

El 12 de abril y luego de 30 partidos al mando, Pablo Guede presentó su renunció al Xolos de Tijuana, cuadro donde dirigió a Esteban Pavez y Gonzalo Jara. Han pasado dos meses y, en diálogo con el portal Mediotiempo, el argentino reveló que uno de los motivos fue el fallecimiento de su padre por el Covid-19 en marzo.

“Tuve un problemita personal: se murió mi padre. No estaba para darle el 100 por ciento al club y si no se lo puedo darle al club en que estoy, no me voy a quedar con plata de nadie. Tomamos esa decisión que para mí era lo mejor y para el club. Me veían cómo estaba y era lo mejor. Cuando presenté la situación enseguida lo conversamos y primero está la persona y después el entrenador“, dijo.

El ex Colo Colo, además, detalló el triste proceso que terminó con la muerte de su progenitor. “Fue lo peor que me pasó en mi vida. Fue raro, muy extraño, todo muy rápido, fueron siete u ocho días que entró, hice un zoom con él en el hospital y ya al otro día no pude hablar más porque tenía la mascarilla. Fue complicado, día a día me tenía que parar enfrente de 25 o 30 jugadores sin tener que demostrar lo que me pasaba”, complementó.

“Fue complicado porque no tuve el tiempo, fue como si lo dejé aparcado (estacionado), dije ‘sí pasó, pero no’, hasta que exploté un día por dentro, estuve un mes sin llorar a mi padre y todo eso es muy malo para el cuerpo. Un día exploté mal, de ponerme muy, muy mal, y fue cuando empecé a entender lo que me pasaba, que mi papá no estaba más y tenía la necesidad de estar con los míos en Argentina”, expresó Guede, quien aseguró que por ahora no asumirá ningún proyecto hasta estar “al 100%” en lo sicológico y emocional.

“Es momento de disfrutar, es lo que tengo que hacer ahora, de seguir sanando. Estoy bien, cada día estoy mejor, en este mismo momento no, creo que el tiempo cura las heridas. Lo que sí tengo muy claro es que no voy a agarrar nada hasta que no esté bien, y me tendré que poner bien, que es así”, finalizó.