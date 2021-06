Eurocopa: Inglaterra ganó su grupo y Croacia sigue en carrera

Inglaterra derrotó 1-0 a República Checa en Wembley y se adjudicó el Grupo D de la Eurocopa 2020. El único tanto fue obra de Raheem Sterling, quien con un cabezazo superó al arquero Tomáš Vaclík (12′).

En el otro partido de la zona Croacia venció 3-1 a Escocia y clasificó a los octavos de final. Nikola Vlasic (17′), Luka Modric (62′) e Ivan Perisic (77′) anotaron para los balcánicos mientras que Callum McGregor descontó para los británicos (42′).

Así las cosas, ingleses y croatas aseguraron su boleto en la ronda de los 16 mejores. Los checos, en tanto, deberán esperar el final de la primera ronda para dilucidar su destino.

🇭🇷🆚🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Modrić, Perišić and Vlašić goals send Croatia into last 16 with second-placed finish

