Partidazos: así se jugarán los octavos de final de la Eurocopa 2020

Este jueves finalizó la fase grupal de la Eurocopa 2020 y se definieron los cruces de los octavos de final.

Portugal, campeón vigente y tercero del Grupo F, enfrentará a Bélgica este domingo en Sevilla mientras que Francia, monarca mundial, se medirá ante Suiza el lunes en Bucarest.

España se verá las caras contra Croacia en Copenhague e Inglaterra recibirá a Alemania en Wembley. Así quedaron las llaves.

Gales vs. Dinamarca | 26 de junio

Italia vs. Austria | 26 de junio

Países Bajos vs. República Checa | 27 de junio

Bélgica vs. Portugal | 27 de junio

Croacia vs. España | 28 de junio

Francia vs. Suiza | 28 de junio

Inglaterra vs. Alemania | 29 de junio

Suecia vs. Ucrania | 29 de junio