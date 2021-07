Garin, su balance en Wimbledon y el gran objetivo de cara a la recta final de la temporada

Cristian Garin (20° ATP) no pudo ante la solidez de Novak Djokovic (1°) y se despidió en los octavos de final de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada. El chileno, quien por primera vez jugó en la Centre Court, cayó por 6-2, 6-4, 6-2.

“Fue una gran experiencia para mí. Nunca había ganado un partido en el cuadro principal y llegué a la cuarta ronda. Mejoré muchísimo esta semana y los últimos meses han sido súper positivos”, sostuvo el nacional, quien analizó lo realizado ante el serbio y el significado de contar con público en las tribunas.

“Al comienzo me costó. Nunca había entrado al Court Central y me costó casi un set. Después jugué mejor, tuve alguna chance en el segundo, pero Djokovic es muy competitivo. La próxima vez voy a estar preparado, pero en estos partidos se notan más las cosas que hay que mejorar en mi juego y me llevo un buen Wimbledon. Ojalá que los próximos años me vuelva a tocar entrar al Court Central. No me esperaba el apoyo del público. Es la cancha más especial en la que he jugado, cuando entré y la vi llena no creía que iba a haber tanta gente después de tanto tiempo“, aseveró.

El nortino, además, se fijó un importante objetivo de aquí a final de año. “El objetivo este año era competir contra los mejores como hoy. Si bien estoy jugando bien, tengo margen para hacerlo mejor y voy mejorando. Tengo las armas para hacerlo (meterse al Top 10) y es cuestión de tiempo y vengo muy bien. Ha sido un año con muchas cosas y me siento consolidado entre los 25 primeros. Me ilusiono, si mejoro el saque y el físico, será natural subir y espero que la segunda mitad del año sea también positivo“, cerró.