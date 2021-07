Manuel Iturra tendrá su primera experiencia como técnico

En medio de la pandemia del Covid-19 e inactividad que marcó al fútbol chileno durante 2020, Manuel Iturra decidió retirarse del fútbol a los 35 años. “Fue algo meditado. Estoy tranquilo, no fue tan difícil y algún día tenía que llegar. No me imaginaba entrenando en el balcón de mi casa. Estoy orgulloso de todo lo que imaginé tener de mi carrera. Al final soy un agradecido, me dio la posibilidad de estar en varios países”, dijo a Deportes en Agricultura en mayo del citado año.

Este lunes, a través de las redes sociales, “Colocho” fue presentado como técnico del “Juvenil A” del U.D. San Pedro, equipo perteneciente a la provincia de Málaga, Andalucía. Esta será la primera experiencia del nacional al mando de un elenco.

Hay que consignar que el otrora mediocampista realizó un curso de técnico en España. “Me apasiona el fútbol; no me imagino otra cosa ajena a esto“, afirmó a este medio.