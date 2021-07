"Bajo esa normativa...": en San Carlos de Apoquindo se pronunciaron ante la opción de traer otro arquero

Durante este jueves Matías Dituro se despidió de Universidad Católica con una emotiva conferencia. El arquero de 34 años continuará su carrera en Celta de Vigo, club de La Liga donde estará una temporada a préstamo con opción de compra.

José María Buljubasich, gerente general de los cruzados, se refirió a la posibilidad de fichar otro portero para el segundo semestre con miras al Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.

“Para la Copa Libertadores se puede incorporar jugadores hasta mañana, pero la normativa chilena no permite fichar un jugador que no haya finiquitado su contrato antes del 29 de abril. La posibilidad de fichar un jugador bajo esa normativa es nula. Cuando tomamos la decisión de aceptar el préstamo sabíamos de esta situación, no fue ninguna sorpresa“, reconoció.

“Nuestro objetivo en caso de traer a alguien sería para la apertura del libro de pases el 21 de agosto”, complementó el directivo.