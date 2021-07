Dituro no aguantó las lágrimas en su adiós de la UC: “En algún momento volveré a vestir esta camiseta”

Es una realidad: Matías Dituro no seguirá en Universidad Católica. Durante la mañana de este jueves el tricampeón del fútbol chileno anunció la partida del arquero al Celta de Vigo, cuadro de La Liga, por una temporada en calidad de préstamo con opción de compra.

El argentino, visiblemente emocionado, se despidió de la institución. “Les expresé a los dirigentes esta ilusión, ellos querían que me quede y juegue contra Palmeiras, pero es una oportunidad muy grande, así que les agradezco el haberme entendido. No es fácil porque son tres años y medio, mis hijos nacieron acá. Me voy sabiendo que en algún momento volveré a vestir esta camiseta“, sostuvo.

“Mi deseo era ser el arquero con más títulos en la historia del club y gracias a Dios se cumplieron esos objetivos. No me sorprende tener esta opción por la magnitud de la UC“, complementó el jugador de 34 años, quien tendrá una “revancha” en el conjunto hispano.

“Es una satisfacción volver, pasé por el equipo filial, pero no pude jugar en el equipo principal, así son las vueltas del fútbol. Estoy seguro que puedo hacer las cosas bien”, cerró.