Cinco ingleses podrían cambiar de equipo tras alcanzar la final de la Eurocopa

La gran campaña que llevó a Inglaterra a jugar su primera final de Eurocopa hizo que varios clubes pusieran sus ojos en las figuras del equipo dirigido por Gareth Southgate.

Y es que, pese a caer ante Italia en la final, varios jugadores ingleses podrían cambiar de club. Así lo informó The Sun. Según el medio, el más apetecido por el mercado europeo es Harry Kane, quien es sondeado por el Manchester City para reemplazar al Kun Agüero.

El club dirigido por Pep Guardiola también sigue de cerca de Jack Grealish. Aunque el mediocampista tiene contrato por cuatro años, desde el Aston Villa afirman que no pueden cerrar las puertas a la salida del jugador.

Otro que podría cambiar equipo es el lateral del Atlético de Madrid, Kieran Trippier, quien es seguido de cerca por el Manchester United.

Raheem Sterling, en tanto, podría dejar al Manchester City y ya ha dos clubes interesados en contar con el delantero. Se trata del Arsenal y el Real Madrid.

Por último, Declan Rice habría rechazado renovar su vínculo con el West Ham United y es seguido de cerca por el Chelsea y el Manchester United.

