Ex compañero de Arturo Vidal es presentado en el Real Madrid

David Alaba, ex compañero de Arturo Vidal en el Bayer Munich, fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid. En su primera rueda de prensa como jugador Merengue, al defensor no le gustó ser comparado con Sergio Ramos, ídolo del club.

“No he venido a Madrid a compararme con otros, quiero ser Alaba y seguir siéndolo. Aportaré mis capacidades y mis fortalezas”, señaló Alaba.

Respecto a ocupar el número 4, dorsal utilizado históricamente por Sergio Ramos, indicó que “hablé con el club sobre esto, me ofrecieron este número y creo que no había otro número disponible, y sé lo que significa este número para el club. Es un honor llevarlo y es algo que me motiva mucho. Es un número que representa fortaleza y liderazgo”.

Por último, confesó que espera debutar pronto con el cuadro español. “Esto es un sueño que se cumple, es el mayor club del mundo y me llena de orgullo estar aquí. Estoy deseando ponerme la camiseta”, sentenció.