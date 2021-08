El mundo en shock por la salida de Messi del Barcelona

Conmoción en el mundo del fútbol. El Barcelona anunció que no llegó a acuerdo con Lionel Messi y el trasandino dejará el club español.

La noticia remeció al fútbol mundial y para la prensa deportiva de Barcelona la noticia significó un duro golpe. Mundo Deportivo tituló “El Barça anuncia su ruptura con Messi”, mientras que Diario Sport dice “¡Messi no renueva con el Barça”.

Marca, en tanto, fue uno de los medios que anticipó la salida del astro argentino. A través de su cuenta de Twitter, publicaron una fotografía acompañada del texto “el fin de una era… para Messi y para el Barça”.

En Argentina, Diario Olé, lamentó la salida del trasandino. “Bomba mundial: Barcelona anunció que Leo no sigue”, titularon. Mientras que TyC Sports publicó un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram. “De esas noticias difíciles de creer. Barcelona comunicó de manera oficial que Leo Messi no seguirá en el club. El fin de una era que marcó la historia del fútbol para siempre”.

En Alemania, Bild dio a conocer la noticia bajo el título de “¡Messi deja el Barça!” y un tweet que dice “Terminó la era de Messi en el FC Barcelona”.

El New York Times, en tanto, publicó “Lionel Messi no volverá al Barcelona”, mientras que en Italia, La Gazzeta dello Sport, tituló “terremoto en Barcelona. Messi detiene su renovación”.

Lionel Messi will not return to FC Barcelona, the club announced on Thursday. The 34-year-old superstar has been with the club since he was 13. https://t.co/L46H75JOyT

— The New York Times (@nytimes) August 5, 2021