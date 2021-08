Leo Messi y su despedida del Barca: “Este el momento más difícil de mi carrera, es el final en el club”

Entre lágrimas se despidió Lionel Messi del Barcelona. Esta mañana, el jugador argentino entregó sus últimas palabras como jugador Culé, donde estuvo acompañado por su familia, compañeros y el presidente del club.

“Estos últimos días estuve pensando qué podía decir y no me salía nada. Estaba bloqueado. Es muy difícil para mí, después de hacer toda mi vida aquí. No estaba preparado. El año pasado, cuando se armó lo del burofax, estaba preparado y sabía lo que iba a decir, pero este año no”, comenzó diciendo Messi muy emocionado.

“Estábamos convencidos con mi familia de que seguiríamos aquí. Son muchísimos años. Llegué con 13, siendo muy chiquito y después de 21 años, me voy con mi mujer y con tres catalanes argentinos. No puedo estar más orgulloso de lo que hice y viví en esta ciudad, a la cual volveré cuando termine fuera, porque es nuestra casa y así se lo prometí a mis hijos también”, continuó.

Además, tuvo palabra para los hinchas del Barcelona. “Quiero agradecer el cariño de la gente desde siempre… Nunca imaginé mi despedida, pero no la hubiera imaginado así. Me hubiera gustado hacerlo en el campo, haber escuchado una última ovación. Extrañé al público en la pandemia, poder festejar un gol. Me retiro de este club sin verlos en más de año y medio. Si lo hubiese imaginado, habría sido con el estadio lleno”, comentó.

De la misma forma, sobre si el club hizo todo lo posible por su continuidad, el delantero indicó que “no sé. Lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. El club dice que fue por La Liga. Aseguro que, por mi parte, hice todo lo posible. El año pasado no quería y lo dije. Este sí y no se pudo”.

También, comentó el lugar que ocupa en su carrera este momento. “Este ha sido el más difícil. He tenido muchos momentos duros, muchas derrotas, pero eso te daba revanchas. Esto ya no vuelve. Este es el final en este club”, agregó.

A continuación te dejamos otras declaraciones de Leo.

¿Se dieron falsas esperanzas?

“No. Todos teníamos claro que yo iba a llegar. Tanto era así que teníamos todo arreglado. Creo que siempre le fuimos sinceros a la gente, al menos por mi parte. No se dio por lo que ya se dijo. De mi parte, nunca engañé a la gente”.

Sobre la noticia

“Fue un baldazo de agua fría. Seguimos asimilándolo. Cuando vuelva a casa, seguro que será peor todavía. Estaré arropado de mis seres queridos y, lo más importante, seguiré jugando al fútbol y seguro que cuando empiece, se me pasará un poco”.

Foto con jugadores del PSG

“Es una boludez. Nos juntamos el día antes de venirme. Arreglamos para ir a casa de Ney a hacer un asado.Pero es una foto del momento. Había bromas, me decían que me viniera al PSG. Pero no hay nada raro. Es una casualidad, una foto de amigos”

¿Destino PSG?

“El PSG es una posibilidad. A esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado, tuve muchas llamadas. Hay varios clubes interesados. No tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando”.