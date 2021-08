Bielsa lo tiene loco: la curiosa comparación del nuevo refuerzo de Leeds

Junior Firpo arribó al Leeds United a cambio de 15 millones de euros procedente del Barcelona. El lateral izquierdo que no pudo pelear un puesto con Jordi Alba, no tuvo un buen paso por el club catalán.

En conversación con DAZN, sostuvo que “no han sido años buenos” y admitió que “en lo futbolístico he estado un poco sin ganas de nada. Sin ganas de jugar, de divertirme como siempre me he divertido”.

Sin embargo, la declaración más llamativa llegó al comparar los trabajos de Ronald Koeman y Marcelo Bielsa. “Llevo dos semanas aquí y he visto más videos individuales que en dos años en el Barça. Te explican la manera en la que quieren que juegues y lo que quieren que hagas, y eso quiere decir que lo cuidan al detalle”, dijo respecto a la metodología del Loco.

“Ellos te han estudiado para decirte a ti cómo tienes que comportarte en cada acción. Eso llama la atención, es una forma muy diferente de trabajar”, agregó.

Por último, destacó el cuidado físico que mantiene Bielsa por sus jugadores. “Creo que al nivel al que voy a llegar a estar aquí físicamente, no lo voy a estar en mi vida nunca más”, sentenció Firpo.