[Video] Incontrolable: Sampaoli se fue a los golpes con hinchas en la Ligue 1

Una insólita situación sucedió esta tarde en Francia. Mientras el Niza ganaba por 1 a 0 al Olympique de Marsella por la Ligue 1, cientos de hinchas del Niza ingresaron al terreno de juego a agredir a los futbolistas. Incluso, la situación generó que Jorge Sampaoli repartiera golpes contra los aficionados.

El hecho ocurrió en el estadio Allianz Riviera, donde Dimitri Payet iba a lanzar un tiro de esquina, sin embargo detuvo la acción al recibir proyectiles por parte de los ultra del Niza. Ante eso, el jugador francés reaccionó tomando uno de los objetos contundentes y los lanzón contra la hinchada, lo que provocó la invasión de los hinchas locales al campo de juego.

Además, ante el ingreso de los hinchas, que fueron a agredir a los jugadores del Marsella, se sumó el ingreso del argentino Jorge Sampaoli, quien se vio muy alterado intentando agredir a los aficionados.

A los incidentes también se sumó el asistente técnico argentino Jorge Desio, quien también repartió golpes de puño en los incidentes.

Jorge Sampaoli is really wanting to throw down and knock someone out.

Marseille and now Nice squads having a real shuffle now. Basile Boli also wanting to uppercut someone.

Just wow. pic.twitter.com/yHcVRs0tIM

— TWDTV (@TWDTV1) August 22, 2021