Al ataque: Real Madrid realiza millonaria oferta por Mbappé

En España ya tomaron una decisión. El Real Madrid finalmente se decidió e irá con todo por la contratación del francés Kylian Mbappé. De hecho, los merengues ya pusieron sobre la mesa una oferta de 160 millones de euros.

Así lo informaron durante esta tarde diversos medios españoles, los que indicaron que el Madrid no se aguantó los cuatro meses que le quedaban al jugador para quedar como agente libre y presentaron la primera oferta por la estrella francesa.

Recordemos que el delantero francés se había negado en tres ocasiones a renovar contrato con los parisinos e incluso se habla de que habría pedido a la dirigencia del PSG que se siente a escuchar la oferta de los madrileños.

De esta forma, el campeón del mundo con Francia estaría muy cerca de cambiar de aires, ya que él y el Madrid están de acuerdo con la operación. Ahora, solo falta la respuesta desde el PSG. ¿Lo dejarán partir?

Confirmed. Real Madrid have made a formal bid for €160m to sign Kylian Mbappé immediatly. NO green light from Paris Saint-Germain yet. ⚪️🇫🇷 #Mbappé #RealMadrid

Kylian Mbappé has turned down more than three different proposals from PSG to extend the contract. He’s waiting too. pic.twitter.com/cGTAmYVhdb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2021