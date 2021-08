Todo o nada: Real Madrid intenta por última vez por Mbappé

A todo o nada. El Real Madrid ofrece una nueva suma por el delantero francés Kylian Mbappé, la cual se acerca a lo pretendido por el PSG.

Así lo informó Fabrizio Romano en sus cuenta de Twitter, donde señala que el cuadro merengue ofreció la suma de 170 millones de euros más 10 millones de complemento. De esta forma, la oferta se acercaría a lo solicitado desde París.

Además, Romano explica que esta será la última puja del cuadro español por Mbappé, y si no lo consiguen ahora, lo harán en el próximo marcado de verano.

Confirmed. Real Madrid made a new official bid to Paris Saint-Germain for Kylian Mbappé. €170m guaranteed + €10m add ons. ⚪️🚨 #RealMadrid #Mbappé

Real Madrid sources feeling is that it will be the final bid. Mbappé only wants Real Madrid, now or next summer. pic.twitter.com/xRhVUsYDlt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2021