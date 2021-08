José Luis Sierra, nuevo director deportivo de U. Española: “Por ahora no estamos pensando en un cambio de técnico”

Unión Española anunció durante esta tarde a José Luis Sierra como su nuevo Director Deportivo. El ex entrenador de Palestino regresa a Santa Laura luego de seis años, esta vez en un nuevo puesto.

En conferencia de prensa, el Coto Sierra comenzó diciendo que “vengo a colaborar para que Unión termine en lo más arriba del campeonato y ayudar al cuerpo técnico y la parte dirigencial. Este fue un favor que me pidió el dueño del club y con el cariño que le tengo a Unión no me pude negar”.

“El vínculo que tengo con Unión es muy grande, no solo lo que fui como entrenador o como jugador, sino que todo lo que me tocó vivir como hincha. Así que para mí es una alegría enorme volver a Santa Laura”, agregó.

Además, aclaró que no hay un tiempo definido para su labor. “No hay un tiempo específico, yo vengo por la relación que tengo con Don Jorge. Solamente es esto lo que me pidieron y vengo con la mejor disposición a hacerlo”, señaló.

Finalmente, se refirió a la situación del entrenador César Bravo, donde el Coto indicó que “la idea es apoyarlo en su labor y acompañarlo de la mejor manera. Ojalá uno pueda aportarle para que el rendimiento del equipo sea mejor. Pero por ahora no estamos pensando en un cambio de técnico “.