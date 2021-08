Técnico de Juventus confirma partida de Ronaldo: “Me dijo que quiere salir inmediatamente”

La historia de Cristiano Ronaldo en Juventus está llegando a su fin. El portugués mantiene un acuerdo verbal con el Manchester City y mientras espera la oferta formal de los Ciudadanos, le informó al técnico de la Vecchia Signora sus deseos de partir.

Así lo confirmó el propio DT Massimiliano Allegri. “Cristiano Ronaldo me dijo ayer que quiere salir de la Juventus inmediatamente. Es cierto y está confirmado. Por eso no ha entrenado hoy y no estará disponible para el partido de mañana contra el Empoli”, sostuvo el estratega.

“No estoy decepcionado con él. Quiere dejar la Juventus y tomó una decisión. Buscará un nuevo club después de tres años aquí, es parte de la vida”, complementó.