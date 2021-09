Caamaño y Yáñez discuten por la “fuga” de Robinson: “Algo lo tiene que haber movido”

La partida de Robbie Robinson remeció la concentración de la Roja. El delantero volvió a Estados Unidos para evaluar a qué selección defenderá. En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño y Patricio Yáñez analizaron la decisión del atacante.

“Cuando tú tomas la decisión de venir a una serie de Eliminatorias donde te entregan el apoyo, a mí me sorprende. Él es libre de tomar la decisión, a mí no me complica demasiado. Es un hombre que nunca ha jugado por la selección, no sabes si va a andar o no. Pero algo lo debe haber movido. Tiene que haber recibido una llamada, la familia lo convenció… algo potente”, sostuvo Yáñez.

“Ayer no pudo entrenar. Algunos califican que tuvo una crisis de pánico, otros apuntan que se vio sobrepasado, que se sintió disminuido desde lo futbolístico en comparación al resto que entendió que tendría pocas chances de jugar en el futuro inmediato”, complementó Caamaño.