[Video] Keno Salinas: “Lasarte no tiene sintonía con el chip que tiene parte de esta selección”

La selección chilena sufrió una dura derrota en Barranquilla. La Roja se vio ampliamente superada por Colombia y tras caer 1-3, el Mundial de Qatar parece estar cada vez más lejos.

En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Eugenio ‘Keno’ Salinas analizó el partido y criticó el planteamiento de Martín Lasarte.

“Habían jugadores que al final no se podían las piernas, que llegaron súper desgastados a esta fecha triple. Yo parto de la base de que el planteamiento de Martín Lasarte no fue bueno. Da lo mismo si son tres, cinco o cuatro en el fondo, depende de dónde los paraste y con qué actitud los mandaste a la cancha”, sostuvo el panelista.

“Siento que el técnico no tiene sintonía con el chip que tiene parte de este equipo, porque parte de esta selección corresponde a la Generación Dorada que juega de otra manera. Estos chicos no saben jugar de otra forma. No tienen el ADN del defensivo, del timorato, de aquel que se va a refugiar en el área. No conocen de eso”, complementó Salinas.