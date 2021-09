Arranca la Champions: todo lo que debes saber sobre el torneo de clubes más importante del mundo

Comienza una nueva Champions League. Una edición que tendrá un condimento especial: el retorno de Cristiano Ronaldo al Manchester United y el arribo de Lionel Messi al Paris Saint-Germain, los dos máximos goleadores del certamen.

Sin embargo, no serán los únicos que buscarán quedarse con el trofeo. Chelsea, actual campeón, se reforzó con Romelu Lukaku para ir en busca del bicampeonato. Mientras que el Manchester City, de la mano de Pep Guardiola, fichó a Jack Grealish por 117 millones de euros pensando en la competición europea.

En Alemania, el Bayern Munich confía en el poderío goleador de Robert Lewandowski, mientras que el Real Madrid busca quedarse con su decimocuarta orejona con Carlo Ancelotti en el banco.

La primera jornada de la fase de grupos de la Champions tiene varios partidos llamativos, aunque el que se roba todas las miradas es el que protagonizarán el Barcelona y el Bayer Munich esta tarde.

Revisa a continuación los partidos de la primera fecha del torneo de clubes más importante del mundo:

Martes 14 de septiembre:

13.45 – Young Boys vs. Manchester United – Grupo F

13.45 – Sevilla vs. RB Salzburgo – Grupo G

16.00 – Barcelona vs. Bayern Munich – Grupo E

16.00 – Chelsea vs. Zenit – Grupo H

16.00 – Dinamo Kiev vs. Benfica – Grupo E

16.00 – Lille vs. Wolfsburgo – Grupo G

16.00 – Malmö vs. Juventus – Grupo H

16.00 – Villarreal vs. Atalanta – Grupo F

Miércoles 15 de septiembre:

13.45 – Besiktas vs. B. Dortmund – Grupo C

13.45 – Sheriff vs. Shakhtar Donetsk – Grupo D

16.00 – Atlético Madrid vs. Porto – Grupo B

16.00 – Brujas vs. PSG – Grupo A

16.00 – Inter vs. Real Madrid – Grupo D

16.00 – Liverpool vs. Milan – Grupo B

16.00 – Man. City vs. RB Leipzig – Grupo A

16.00 – Sporting Lisboa vs. Ajax) – Grupo C

Todos los campeones del certamen:

Real Madrid: 13 Milan: 7 Bayern Munich: 6 Liverpool: 6 Barcelona: 5 Ajax: 4 Manchester United: 3 Inter: 3 Juventus: 2​ Benfica: 2 Chelsea: 2 Nottingham Forest: 2 Porto: 2 Celtic: 1 Hamburgo: 1 Steaua Bucarest: 1 O. Marsella: 1 Borussia Dortmund: 1 Feyenoord: 1 Aston Villa: 1 PSV Eindhoven: 1 Estrella Roja: 1

Top 10 goleadores de la Champions League: