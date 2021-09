Hermano del dueño del PSG no le perdona a Pocchetino el cambio de Messi

La sustitución de Lionel Messi en el duelo entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon no dejó indiferente a nadie. Y es que a muchos les sorprendió la salida del argentino cuando el partido estaba 1-1.

La molestia del trasandino fue evidente. Aunque una vez terminado el partido, la polémica siguió en las redes sociales, luego que el hermano del dueño del club francés lanzara una frase en contra de Mauricio Pochettino, técnico del equipo.

“Londres es una ciudad hermosa, ya lo sabes”, publicó en su cuenta de Twitter Mohammed Khalifa bin Al Thani, hermano de Tamim bin Hamad Al Tani, Emir de Qatar y dueño del Paris Saint-Germain.

El mensaje hace alusión al paso de Pochettino por el Tottenham, club donde estuvo por cinco años y con el cual se especuló que negoció en el último mercado de pases para retornar a Londres. Algo que finalmente no sucedió.

¿Amenaza o broma? El tiempo lo dirá. Lo cierto es que el movimiento de Pochettino sigue trayendo repercusiones fuera de la cancha.

London is a beautiful city..you know that.. pic.twitter.com/u6rluYyuVu

— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) September 19, 2021