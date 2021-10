Cassano le vulve a tocar la oreja a Cristiano Ronaldo: “No está entre los mejores cinco de la historia”

Antonio Cassano no oculta que Cristiano Ronaldo no es de su gusto. El exfutbolista italiano nuevamente utilizó el canal de Twitch de Christian Vieri, Bobo TV, para lanzar una contundente declaración en respuesta a Jorge Mendes, representante de CR7.

Hace algunos días, Mendes dijo que considera a su representado el mejor jugador de la historia. La respuesta de Cassano no se hizo esperar. “Sí, el mejor de la historia después de Napoleón Bonaparte”, ironizó. “Basta Jorge Mendes! Ni siquiera está entre los cinco mejores. Messi, Pelé, Maradona, Cruyff y Ronaldo, el fenómeno, están a otro nivel”, lanzó.

Christian Vieri, en tanto, coincidió con la opinión de su compatriota, sin embargo, sostuvo que “cambiaría a Cruyff por Van Basten”.

Esta no es la primera vez que el italiano critica a CR7. Antes, cuando el portugués jugaba en la Juventus, indicó que “si vendes a Cristiano, hay 100 millones con los que puedes fichar a un par de jugadores top. El año pasado, conSarri la Juve practicó el mejor fútbol de los últimos años y aún así fue despedido. ¿Su problema? ¡Ronaldo! No se puede tener a un entrenador que quiera jugar a fútbol con él, es un freno para Pirlo. Solo piensa en sus goles y récords”. Antonio Cassano no se cansa de tocarle la oreja al jugador de Manchester United.