Comienzan a mover las piezas: Newcastle destituye a su DT

El Newcastle United, comprado hace pocos días por un fondo de inversión saudí, confirmó la salida de Steve Bruce como entrenador del primer equipo. La primera gran decisión de los nuevos propietarios se dio a conocer a 13 días de su arribo al club.

“El Newcastle puede confirmar que Steve Bruce deja el cargo de acuerdo mutuo”, informó la escuadra inglesa a través de un comunicado.

Los malos resultados en la Premier League, donde el Newcastle marcha penúltimo con tres puntos en ocho fechas, terminaron por precipitar la salida de Bruce. El estratega se mantuvo durante dos años en su cargo, en los cuales terminó decimotercero y duodécimo en la liga inglesa.

Bruce, que dirigió su partido número 1.000 de su carrera el pasado fin de semana en la derrota ante el Tottenham Hotspur, se refirió a su partida de la banca. “Estoy muy agradecido al Newcastle por darme la oportunidad de dirigir este club. Me gustaría agradecer este tiempo a mi cuerpo técnico, a los jugadores y a todos los trabajadores por su gran esfuerzo. Ha habido subidas y bajadas, pero siempre lo han dado todo y tienen que estar orgulloso”, aseguró.

“Este es un club con una gran masa de aficionados y espero que los nuevos dueños puedan sacarlo adelante y posicionarlo donde todos queremos que esté”, sentenció.

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.

The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future.

— Newcastle United FC (@NUFC) October 20, 2021