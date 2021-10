El tormentoso paso de Steve Bruce por Newcastle: “Nunca me han querido, he tenido que leer que era un inútil desde el día que llegué”

Durante este miércoles se conoció el primer movimiento del Public Investment Fund en Newcastle: la destitución de su entrenador, Steve Bruce. Un medida que parecía un secreto a voces en Inglaterra, y así lo entiende también el entrenador inglés, que en entrevista con The Telegraph señaló que en las Urracas “nunca me han querido”.

El entrenador, que cumplió este fin de semana los 1000 partidos como DT, comentó al medio inglés que “cuando llegué, pensaba que podía con todo, pero ha sido muy duro. Nunca me han querido, siempre he sentido que la gente quería que fracasase y he tenido que leer que era un inútil, un estúpido y un inepto cabeza de repollo. Y todo eso desde el día que llegué”.

Bruce, en la conversación, señala que se sacó un peso de encima tras el despido. “Si ganaba me decían que había tenido suerte o que mi estilo futbolístico era basura. Intenté disfrutarlo, siempre me ha gustado todo eso de demostrarle a la gente que se equivoca. Pero al final no fue nada más que eso. Ni siquiera ganar me daba la sensación de estar consiguiendo el apoyo de los aficionados”, dijo el DT.

Por otro lado, y luego de dirigir a más de 10 clubes, todos en Inglaterra, señala que su etapa en Newcastle pudo ser la última de su carrera. “Puede que sea mi último trabajo. No se trata solo de mí, sino de mi familia. Todos ellos son de por aquí y no puedo ignorar eso. Han estado preocupados por mí, especialmente Jan, mi mujer, que es increíble”, comentó Bruce, de 60 años.

“No puedo dar por hecho que seguirá siempre conmigo, y eso que sé que si le digo algo que me han ofrecido un trabajo en China, me dirá que cuento con todo su apoyo. Tengo 60 años y no sé si puedo volver a hacerle pasar por todo eso. Seguramente no vuelva a entrenar, aunque nunca digas nunca. Quién sabe lo que haré si me llama otro presidente”, cerró Bruce.