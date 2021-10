¡Al fin una alegría para Rafael! Hija de Dudamel se corona Miss Venezuela

Rafael Dudamel volvió a festejar. Aunque lo hizo a través de sus redes sociales y sobre un tema ajeno al fútbol. Esto, luego que su hija Amanda fuera la ganadora del Miss Venezuela.

Amanda Dudamel se quedó con el tradicional concurso de belleza luego de presentarse como Miss Región Andina. Tras coronarse en Venezuela, la hija del entrenador participará en el Miss Mundo.

El estratega no ocultó su felicidad por el logro de su hija y la felicitó a través de sus redes sociales. “Felicitaciones hija, lo lograste! Has hecho realidad tu sueño, te preparaste con muchísima ilusión y hoy Dios te ha premiado, te ha dado la maravillosa oportunidad de representar a nuestro hermoso país Venezuela. Te amo Reina, Dios te cuide”, publicó el ex DT de Universidad de Chile en su cuenta de Instagram.

Amanda Dudamel es diseñadora de modas y aficionada al yoga, tenis, la actuación y la fotografía, y espera seguir festejando en el Miss Mundo que se desarrollará en Puerto Rico el próximo 16 de diciembre.