¿Qué opinarán en Barcelona? Samuel Eto’o confiesa su cariño por el Real Madrid

El camerunés Samuel Eto’o es uno de los delanteros más recordados del último tiempo. El atacante, considerado uno de los mejores futbolistas africanos de la historia, hizo historia en el Viejo Continente y se consolidó en la Champions League junto al Barcelona (2006) y el Inter (2009).

A dos años de su retiro, el camerunés será uno de los promotores del Mundial de Qatar 2022. “Los estadios son lo mejor de lo mejor. Uno supera al otro en diseño y tecnología (…) Mucha gente opina sin saber, sin haber venido nunca aquí. La ventaja de Qatar es que parece que siempre estás de vacaciones, con buen tiempo, y con gente amable. Aquí no hay estrés. Si vienes una vez, te enamoras”, dijo en conversación con Marca.

Respecto a los favoritos para quedarse con la Copa del Mundo. “Me gustaron últimamente Italia y la España de Luis Enrique, con chicos jovencísimos. La Roja tiene algo impagable: la escuela formativa de jugadores. Mira Pedri, Gavi… ¡son niños! Tienen la edad de mis hijas. Siempre me gusta España por eso. No hay magia en el fútbol. La formación es fundamental”, afirmó.

El delantero se refirió a la posibilidad de que Xavi asuma en la banca del Barcelona. “Xavi es mi hermano y es un grandísimo entrenador. El otro día le vi disfrutar mucho tras ganar la Emir Cup. Es un grande”, aseguró.

Al ser consultado con cuál de los dos equipos donde triunfó (Barcelona e Inter), prefirió no inclinarse por ninguno. “Es el mismo amor: papá y mamá. No puedo elegir. Llegué al Barça gracias a Joan Laporta. Fui porque él se empeñó en traerme. Y luego, en el Inter, conocí a una especie de ‘dios’, que es Massimo Moratti [expresidente]. Un señor increíble, amoroso. Y me fue bien en los dos”, indicó.

Pese al cariño que siente por ambos clubes, no ocultó su estima por el Real Madrid, clásico rival del Barça. “Siempre le estaré agradecida a la entidad, más allá de las decisiones que tomaran algunas personas. Los presidentes toman decisiones, pero al Madrid siempre lo llevaré siempre en el corazón”, sentenció.