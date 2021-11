[Foto] La historia detrás de la divertida broma de Dusan Tadic y su doloroso gol en Champions

El pasado miércoles Dusan Tadic encabezó la remontada del Ajax ante el Borussia Dortmund en la Champions League. El serbio marcó el empate parcial para su equipo con un comentado gol.

Tadic superó al meta Gregor Kobel, pero su ímpetu lo llevo a golpearse en la entrepierna con el vertical. Una vez terminado el partido, publicó una serie de fotografías junto al mensaje “hacían falta pelotas para ganar al Dortmund”.

It takes some balls to win in Dortmund.

Hope the post is ok. 🍒😉

COME ON AJAX! ❌❌❌ pic.twitter.com/oqCojIYVGy

— Dušan Tadić (@DT10_Official) November 3, 2021