Xavi quiere el regreso de otra figura para reforzar al Barça

Xavi sigue trabajando arduamente en la reconstrucción del alicaído Barcelona. De hecho, este viernes confirmó a su primer refuerzo, el regreso de Dani Alves, quien se podrá unir al club en enero. Pero eso no sería todo, ya que el nuevo entrenador culé ya tiene en mente a su segunda incorporación y sería otro ex jugador del Barça.

Se trata de Thiago Alcántara, volante del Liverpool y quien salió de las inferiores de los blaugranas y se mantuvo en el primer equipo entre 2008 y 2013. Así lo informó el periodista portugués, Pedro Almeida, donde además señala que Xavi ya le informó a Joan Laporta de traer de vuelta a uno de los jugadores que pintaba como el heredero del mediocampo culé tras la partida del actual DT del Barça.

Thiago Alcántara tras su paso por Barcelona, estuvo en el Bayern Múnich, donde no se cansó de ganar títulos y ser una de las figuras del cuadro teutón, lo que le permitió en 2020 llegar a Liverpool. Aunque la última temporada del español en el cuadro de Anfield no ha sido de las mejores, ya que ha estado marcada por los inconvenientes físicos.

De regresar a Cataluña, Thiago se sumaría en enero al renovado Barcelona junto a Dani Alves, con quien compartió equipo en el cuadro culé.

Dani #Alves is one of the players who can return to the Catalan club. Negotiations have already started.🇧🇷

Another player who may return to Camp nou is…#Thiago, the player is very appreciated by #Xavi, who will have already talked to Joan #Laporta about a possible return.🇪🇸#FCB https://t.co/hrE5QgJGzK pic.twitter.com/JqMp0LQ9cT

— Pedro Almeida (@pedrogva6) November 10, 2021