[Video] La bajó de taco: el lujo de jugador del Flamengo que provocó el enojo de sus rivales

Flamengo goleó por 4 a 0 a Sao Paulo en la fecha 32 del Brasileirao. El Mengao se impuso con comodidad en el Estadio Morumbi gracias a los goles de Gabriel Barbosa (1’), Bruno Henrique (4’), y Michael (42’ y 55’).

Sin embargo, cuando iniciaba la segunda parte, una particular jugada causó la molestia de los jugadores del Sao Paulo. Michael, figura del partido, bajó una pelota con un taco, lo cual fue interpretado como una burla por parte de los rivales. Por ello, fueron a encarar al futbolista brasileño de 25 años.

El goleador del Brasileirao con 13 tantos, se excusó tras la polémica jugada. “Yo solo estoy jugando al fútbol. El entrenador de San Pablo (Rogerio Ceni) me conoce, sabe que yo no haría eso para menospreciar a alguien. Yo soy yo. ¿Estoy loco? Yo soy. Pero me gusta jugar y jugar a la pelota. No lo hice para menospreciar o dañar a nadie. Lo hice porque es mi fútbol”, expresó Michael una vez terminado el partido.