El gran gesto de Mourinho con una joven estrella de la Roma que se ve empañado por un comentario racista

La Roma de José Mourinho logró un importante triunfo en la Serie A ante la Genoa, tras tres partidos sin conocer de victorias. La Loba superó al equipo del chileno Pablo Galdames con un 2 a 0 con dos anotaciones de una de las promesas del cuadro romano, Felix Afena Gyan.

Tras esta gran actuación el entrenador portugués tuvo un gran gesto con el jugador ghanés de 18 años, regalándole unas valiosas zapatillas de cerca de 800 mil euros, las cuales le tenía prometida Mourinho luego de su doblete.

Sin embargo, toda la situación se vio empañada por desubicado comentario racista que se escuchó en la entrega del regalo. Y es que mientras le entregaban la caja al africano se escuchó: “Felix, en la caja hay plátanos”. Ante esto, el goleador que había subido el video del entrañable momento a sus redes sociales, lo borró por todos los comentarios que se generaron.

Luego de este hecho, el club del ghanés comentó en diversos medios que el gesto contra el jugador no fue racista, sino que se referían a que Feliz “suele comer dos plátanos antes de saltar al campo”, según publicó Corriere dello Sport. Pero toda la polémica no quedó así, ya que el propio jugador tuvo que salir a comentar el episodio.

“Quiero asegurarles que no estoy ofendido por la frase que escucharon, que no es racista. Me acogieron como en una familia desde el primer día aquí en la Roma, los chicos bromearon conmigo, como pasa en una familia. La razón es que como muchos plátanos, bromeamos con esto y por eso escucharon esa frase. Aquí en la Roma me siento como en casa y estoy agradecido por el apoyo. La gente se hizo una idea equivocada de lo que pasó y lo que escuharon”, aclaró Afena Gyan.

