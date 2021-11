[Video] ¡Entró a la cabina! La fuerte discusión del padre de Juan Román Riquelme con un periodista

Jorge ‘Cacho’ Riquelme, padre de Juan Román, protagonizó un fuerte cruce con el periodista Roberto Leto. El hecho ocurrió en el entretiempo del duelo entre Boca Juniors y Sarmiento jugado en la Bombonera.

Allí, Cacho se metió a una de las cabinas del estadio a intercambiar conceptos futbolísticos con el comentarista del programa Show de Boca. El tema central de la discusión fue el rendimiento del colombiano Edwin Cardona.

En el triunfo de Boca 2-0 ante Sarmiento, Cardona filtró un balón a Advíncula, quien asistió a Luis Vázquez para abrir el marcador. Por ello, el padre de Román fue a defender el desempeño del jugador. “El 8 es crack. Cardona dio cátedra de fútbol. Vos hablá de lo que juega, no cuando se lesiona. Hablá cuando juega. Es crack, papá. Cardona es crack. En el fútbol argentino no hay un jugador como Cardona. No en Boca… En el fútbol argentino”, afirmó.

Sin embargo, según contaron solo fue una discusión de fútbol, la cual obviamente no pasó a mayores. “No puedo repudiar a un tipo que conozco hace exactamente 21 años, desde que empezó a jugar Román. Cacho me lo presentó, incluso. Con él fuimos a comer miles de veces, viajamos por todos lados. Hablamos seguido por teléfono y varias veces en la cancha entra a la cabina y discutimos de fútbol, de hecho me carga y me dice ‘burro’, que no sé nada de fútbol y demás… Son charlas futboleras, de café. No hay animosidad de nada”, dijo Roberto Leto sobre lo sucedido.