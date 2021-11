Eric Abidal pide perdón a su esposa tras escándalo matrimonial: “Merezco esta humillación”

El exjugador y exdirector deportivo del Barcelona, Eric Abidal está envuelto en un escándalo matrimonial tras verse involucrado en el caso de agresión contra la futbolista del PSG, Kheira Hamraoui.

Durante la investigación a los actos de violencia que sufrió Hamraoui, se descubrió que el chip de la futbolista estaba a nombre de Abidal. Los abogados de Hayet, esposa del exjugador, apuntaron que este confesó haber sido infiel con la deportista.

Por ello, el ex seleccionado francés utilizó sus redes sociales para disculparse con su esposa. “Hayet Abidal, perdóname. Cualquiera que sea tu decisión, seguirás siendo ante mis ojos la mujer de mi vida, y especialmente la madre de nuestros maravillosos hijos. Merezco esta humillación aunque me mate vivo. Algún día me perdonarás”, dijo Eric.

El caso que tuvo como sospechosa Aminata Diallo dio un giro inesperado. La investigación giró en torno al matrimonio Abidal. Primero hacia Eric por tener Hamraoui un chip a su nombre y luego hacia Hayet, con quien Kheira ya habría tenido algún encontrón.

Hasta el momento no se saben más detalles del caso. Lo único cierto es la ruptura del matrimonio Abidal tras el anuncio de demanda de divorcio por parte de Hayet.