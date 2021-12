[Video] Columna de Patricio Yáñez: “Colo Colo necesita un nueve de calidad, con lo que tiene no le alcanza”

Colo Colo anunció la renovación de sus principales figuras de cara al 2022. Emiliano Amor, Pablo Solari y Leonardo Gil seguirán la próxima temporada en los albos. Sin embargo, aún no se confirma la incorporación de un centro delantero, gran anhelo de Gustavo Quinteros.

En Mi Tribuna, Patricio Yáñez analizó esta situación y aseguró que el cuadro albo necesita un atacante que marque la diferencia si quiere competir el próximo año. “Luego de las renovaciones de Amor, Gil y Solari, me parece que hay que ir por un nueve. Colo Colo sí o sí necesita un nueve. Gustavo Quinteros necesita un nueve de calidad para competir en Copa Libertadores y que marque la diferencia en el torneo local”, afirmó el comentarista.

“Con lo que tiene no alcanza. Bien la racha de Morales, lo de Parraguez cuando ingresa en los segundos tiempos, pero son jugadores que para el técnico no son confiables. No son jugadores que Quinteros diga ‘los voy a usar y me van a responder’. La dirigencia debe invertir en un nueve de calidad. Es lo que le falta a Quinteros y a Colo Colo”, sentenció.