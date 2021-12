[Video] Entrevista a Leonardo Zúñiga, presidente de Melipilla: “Evidentemente aquí hay intereses más allá de lo deportivo”

Deportes Melipilla recibió una dura noticia. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina decidió expulsar a los Potros de la ANFP tras acoger la denuncia por presuntas irregularidades administrativas interpuesta por Universidad de Chile y Cobresal.

En medio de este complejo escenario, Leonardo Zúñiga, presidente del club, conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura. “Una vez que tengamos conocimiento de la causa haremos la apelación a la Segunda Sala y ahí poder defender los puntos que creemos son nuestro fuerte. Ahora, este fallo no favorece mucho a nuestros denunciantes porque no provoca una modificación en la tabla. Por lo tanto yo creo que vamos a tener más de un apoyo indirecto”, sostuvo el mandamás de los Potros.

Zúñiga criticó a los denunciantes y acusó intereses más allá de lo deportivo. “En la denuncia nunca se dijo algo concreto, siempre se fue creando en el camino. Así llegamos hasta el punto de encontrarnos con personajes movidos por fuerzas extrañas a decir cosas que no corresponden y presentar ante un tribunal cosas que no corresponden y que a la larga tampoco pudieron demostrar porque hasta el día de hoy ninguno pudo presentar un doble contrato”, afirmó.

“Evidentemente aquí hay intereses más allá de lo deportivo que generaron declaraciones totalmente manejadas y tergiversadas. No tengo temor en decirlo. Hay personas que declararon cosas que no sucedieron, que se contradijeron de cosas que declararon por escrito. No tengo pelos en la lengua para decir que estamos hablando de declaraciones manejadas y falsas”, complementó.

El timonel del conjunto metropolitano se mostró dolido por lo ocurrido y lamentó que la denuncia viniera de dirigentes que él consideraba cercanos. “La gran mayoría de los equipos que se hicieron parte de esta denuncia son gente que uno consideraba cercana. Pero el fútbol te enseña todos los días algo nuevo. Creo que estas cosas no se van a erradicar nunca. Acá no hay amigos, podrán ser conocidos, amigos en la cancha, pero nada más”, apuntó.

En cuanto a los plazos y lo que viene por delante, Zúñiga adelantó que podría haber una resolución final recién la segunda semana de enero. “Falta mucho todavía porque aún no tenemos el fallo. Llegado el fallo que esperamos sea mañana o pasado, tenemos cinco días para presentar la apelación. Luego se reunirá la Segunda Sala se escucharán los alegatos… yo creo que por ahí el 10 o 15 de eneros habrá resolución. No antes”, aseguró.

Por último, el presidente de Deportes Melipilla indicó que el partido por la promoción entre Curicó Unido y Deportes Copiapó debe jugarse. “La promoción debe jugarse. Aquí no hay modificaciones en las bases del campeonato. Aquí el que pretenda decir que está salvado porque ocurrió esto está muy equivocado. Las bases son muy claras, si a nosotros nos expulsaron no hay modificación en la tabla y el partido por la promoción debe jugarse”, sentenció.