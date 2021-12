Necesitan hacer caja: figura del PSG podría partir al Newcastle

En el último mercado de pases el París Saint-Germain sorprendió con el fichaje de Georginio Wijnaldum. El neerlandés decidió irse a Francia pese al interés del Barcelona por contar con sus servicios. Sin embargo, apenas unos meses después, podría dejar el conjunto parisino.

Según informó L’Equipe, Wijnaldum podría dejar Francia para volver a la Premier League. Esto, tras el interés del Newcastle. El club más rico del mundo, actualmente en zona de descenso, piensa reforzarse a lo grande y ve con buenos ojos repatriar al mediocampista que vistió la camiseta de las Urracas durante la temporada 2015/16.

El citado medio precisó que el neerlandés no está cómodo en el PSG debido a que no tiene un puesto asegurado en la oncena de Mauricio Pochettino. Además, el funcionamiento del equipo, que no permite brillar a ninguno de los refuerzos, no termina de convencer al centrocampista.

Wijnaldum no está en la lista de jugadores exportables. Sin embargo, la urgencia del París Saint-Germain por recibir dinero podría permitir su salida. La escuadra parisina necesita al menos 100 millones para cumplir con el fair play financiero y la venta del volante serviría para hacer caja.

La traba para sellar el traspaso es que Newcastle quiere a Georginio Wijnaldum en condición de cedido, algo que el PSG no aprueba. Aunque el cuadro dirigido por Pochettino podría aceptar la oferta al colocar una cláusula de opción de compra obligatoria de al menos 30 millones de euros.