La autocrítica de Cristiano por el desempeño del United: “No estoy contento, debemos jugar mejor”

Cristiano Ronaldo festejó Año Nuevo junto a su familia e hizo un balance del 2021, donde se mostró autocrítico respecto al desempeño de su actual club, Manchester United.

“2021 está llegando a su fin y estuvo lejos de ser un año fácil, a pesar de mis 47 goles marcados en todas las competiciones. Dos clubes diferentes y cinco entrenadores diferentes. Una fase final de la Euro disputada con mi selección nacional y pendiente una clasificación para la Copa del Mundo 2022”, comenzó relatando el portugués.

En la Juventus, orgulloso de ganar la Copa de Italia y la Supercopa de Italia, y convertirme en el máximo goleador de la Serie A. Con Portugal, convertirme en el máximo goleador de la Eurocopa también fue un gran logro este año. Y, por supuesto, mi regreso a Old Trafford siempre será uno de los momentos más emblemáticos de mi carrera”, complementó.

Sin embargo, el luso no se quedó allí y aseguró que no está contento con la temporada que están haciendo los Diablos Rojos. “Pero no estoy contento con lo que estamos haciendo en el United. Ninguno de nosotros está contento, de eso estoy seguro. Sabemos que tenemos que trabajar más duro, jugar mejor y entregar mucho más de lo que estamos entregando en este momento“, lanzó.

Actualmente el Manchester United marcha en la sexta posición de la Premier League con 31 puntos a 19 del líder. En la Champions League, en tanto, se medirá ante el Atlético de Madrid en los octavos de final.