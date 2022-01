Real Madrid sorprende y oferta por Kylian Mbappé

El Real Madrid está ansioso con contar con Kylian Mbappé en sus filas. Tanto así, que los merengues se adelantaron a todo pronóstico y pusieron una nueva oferta sobre la mesa para contratar al francés en este mercado de invierno.

Según el agente italiano Giovanni Branchini, en conversación con la Gazzetta dello Sport, el cuadro madrileño habría ofrecido ya, la cifra de 50 millones de euros para que el francés vista de blanco. Recordemos que Mbappé ya puede negociar como jugador libre e incluso llegar a un pre acuerdo para llegar gratis en verano. Sin embargo, y se según cuenta Branchini el Madrid se anticipó.

Aunque de acuerdo a lo informado por Diario As, ‘fuentes del Real Madrid’ niegan esta información, ya que no tienen intención de contar con el futbolista en enero porque no se entendería la situación antes de un duelo de Champions frente al PSG. Además, el cuadro merengue ya tiene cubiertos los 25 espacios de la planilla del primer equipo.

“Depende del PSG. El Real Madrid quiere contar con Mbappé de inmediato y ha ofrecido 50 millones de euros. No sé cómo resultará. Ciertamente me parece que la iniciativa de Florentino Pérez merece atención, es un mensaje de estabilidad para el sistema. En última instancia, es una lástima para todos que un jugador de este nivel se mueva en verano en una transferencia gratuita“, sostuvo el agente italiano.

Además, comentó que no sabe que harán en París, pero de seguro irán por un jugador de lujo. “Seguro que vendrá un verano caluroso con Haaland, Harry Kane y Vlahovic en la lista de titulares“, afirma.

Por otro lado, el agente italiano Giovanni Branchini también se refirió a la novela londinense protagonizada por Romelu Lukaku. Sobre esta sostuvo que la reacción del belga fue “un auténtico gol en propia meta. Dañó su imagen, un movimiento obviamente no acordado con su agente. Se quedará en el Chelsea y mientras tanto ha recibido críticas de todo el mundo, también porque el propio Inter estaba frío”.

Finalmente, anticipó que Álvaro Morata continuará en la Juventus: “Por lo que tengo entendido, Álvaro seguirá en la Juve. A Depay no le interesan los bianconeri ni el Atlético. Su relación con la Juventus sigue siendo buena porque era comprensible su deseo de encontrar un destino estable fuera del Madrid, pero es igualmente cierto que la Juve no puede dejarle marchar sin un sustituto”.

Recordemos que Branchini es uno de los representantes más reconocidos en el mundo y, sobre todo, del fútbol italiano. Él ha contado con la representación de jugadores como Romario, Ronaldo o Ancelotti, además de ser uno de los personajes claves en los traspaso de Cristiano Ronaldo al Manchester y de Lucas Hernández al Bayern.