[Video] Entrevista a Ronald Fuentes: “Hoy Montecinos está más lejos que cerca de Audax”

Ronald Fuentes sigue preparando el inicio de temporada junto a Audax Italiano. El estratega itálico conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura, a la espera de debutar oficialmente junto al conjunto de La Florida.

El entrenador adelantó intentarán mantener el equilibrio que alcanzó el cuadro itálico durante la temporada 2021. “Audax alcanzó un equilibrio y es lo que nosotros trataremos de mantener. Esa seguridad defensiva y tratando de dar un juego más ofensivo para los jugadores que tienen. Sentimos que lo podemos hacer y ya estamos trabajando para aquello”, indicó.

Respecto a la conformación plantel, sostuvo que esperan contratar a dos o tres jugadores más, dependiendo de la situación de Joaquín Montecinos. “La base del equipo queda. Cuando conversamos con la dirigencia acordamos que se quedarán prácticamente todos los titulares. Trajimos tres jugadores y estamos buscando dos refuerzos en caso que se quede Joaquín Montecinos, o tres en caso de que se vaya”, afirmó.

En ese sentido, reveló que el seleccionado nacional está cerca de abandonar el club. “Está más lejos de quedarse. Han preguntado en el club por él, han hecho una oferta de Racing, pero hasta ahí es lo que sé. En el club me van comentando día a día la situación. Hasta el momento no hay nada más que esa primera oferta. Audax hizo una contraoferta y están a la espera de una respuesta para saber si se cierra su salida. Ayer hablé con él y tiene muchas ganas de experimentar afuera. Si tiene la opción de salir, bienvenido para él, para el club y bienvenido sea para el fútbol chileno, porque puede ser un potencial jugador de selección”, aseguró.

Fuentes, además, fue autocrítico sobre su desempeño en la temporada 2021, donde dirigió a Santiago Wanderers y Rangers. “El aprendizaje más importante es la conformación del plantel, sin dudas. Para la forma que nosotros queremos implantar dentro de los equipos que estamos, hay puestos que son determinantes. Esos puestos deben ser jugadores que reúnan las condiciones que nosotros necesitamos”, comentó.

“Tener planteles con mixtura de jugadores jóvenes y experimentados. A nosotros nos interesa mucho trabajar con juveniles. En Wanderers cometimos el error de pensar que los jugadores jóvenes podían llevar el peso de un torneo. Además, cometimos algunos errores como que siempre quisimos ser ofensivos y defendíamos siempre lejos del arco nuestro. Eso ya lo hemos modificado, hemos hecho los trabajos para aquello y trabajaremos más la parte baja ”, complementó.

Sobre la temporada que se avecina, el estratega confirmó que seguirán haciendo de local en El Teniente de Rancagua hasta que culmine el proceso de vacunación en El Bicentenario de La Florida. “Los jugadores decidieron jugar en Rancagua. Les gusta la cancha, se sienten cómodos y no está lejos de Santiago. Cuando termine el tema de la vacunación volveremos a La Florida”, develó.

Por último, confesó que su único deseo es que independiente de lo que pase dentro de la cancha, nada se defina en las oficinas de la ANFP. “Lo único que me encantaría independiente de quién puede ser campeón, es que ojalá no se defina nada en la ANFP. Que todo sea a través de los estatutos y los reglamentos claros. Que no se malinterprete nada para hacer todo lo que ha pasado en los últimos cuatro o cinco años. Ahora, ojalá tenga la emotividad que tuvo el Torneo 2021. Y de la U no tengo nada que decir. Que les vaya bien, seremos rivales y cuando nos toque jugar, trataremos de ganar”, sentenció.