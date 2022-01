Robert Lewandowski evita la polémica con Messi: “¿Por qué no me votó? Pregúntenle a él”

El delantero del Bayern Múnich, Robert Lewandowski fue galardonado como el mejor jugador de la temporada en los Premios The Best de la FIFA. El atacante polaco se cobró revancha tras quedarse sin el Balón de Oro hace algunos meses.

En aquella ocasión el ganador del premio entregado por France Football fue Lionel Messi, quien aseguró que el delantero del Bayern merecía el reconocimiento por lo hecho en las temporadas 2020 y 2021.

“Creo que France Football debería darte el Balón de Oro como te lo mereces. Ojalá puedan dártelo y lo tengas en tu casa”, dijo el argentino en la ceremonia.

Sin embargo, en los premios The Best el jugador del PSG no votó por Robert Lewandowski como mejor jugador en ninguna de las tres casillas. Lio se inclinó por Neymar, Kylian Mbappé y Karim Benzema. Algo que causó extrañeza incluso en Lewandowski.

Aunque luego de enterarse de la elección del argentino, el goleador del Bayern no quiso entrar en polémicas. “Me alegraron sus declaraciones (en la ceremonia del Balón de Oro), aunque ahora haya sido un poco diferente. Habría que preguntarle a él sobre sus votos”, aseguró.

“No creo que esté enfadado conmigo. Tal vez en lo deportivo, pero no en lo privado”, agregó. Por último, detalló que él sí incluyó a Messi dentro de sus elecciones. “Yo sí lo voté, en segundo lugar”, cerró.