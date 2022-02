Sorpresa en Inglaterra: Middlesbrough elimina al Manchester United de la Fa Cup

Remezón en Inglaterra, ya que el Middlesbrough elenco que milita en la Championship, venció al Manchester United en tanda de penales por 8-7 y avanzaron a la cuarta ronda de la competición más antigua del mundo.

El partido fue igualdad 1-1 en los 90 minutos del tiempo reglamentario. El gol de los Diablos Rojos lo anotó Jadon Sancho a los 25 minutos, mientras que Matty Crooks marcó el empate a los 24 minutos del complemento para el Boro.

Ahora el elenco liderado por Cristiano Ronaldo se enfocará en lo que será su próximo partido frente al Burnley el próximo martes 8 de febrero a las 17 horas, en lo que será una nueva fecha de la Premier League.

WHAT A NIGHT!!!! YOU ARE MY #BORO!!! #UTB pic.twitter.com/GLIfgk2Acz

— Middlesbrough FC (@Boro) February 4, 2022